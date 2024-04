Canelo Álvarez enfurece y lanza nuevo golpe contra Óscar de la Hoya

Después de meses de especulaciones y rumores sobre una posible pelea entre el campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y David Benavidez, finalmente se ha esclarecido el panorama. El tapatío ha confirmado a su próximo oponente para el mes de mayo: el joven boxeador invicto Jaime Munguia.

Saúl Álvarez, uno de los boxeadores más reconocidos y exitosos de la actualidad, ha sido objeto de críticas por parte de aficionados y expertos. En esta ocasión, las declaraciones más recientes provienen del exboxeador y expromotor del tapatío, Óscar de la Hoya.

Durante una entrevista con el portal LA Times en Español, Álvarez fue cuestionado sobre las opiniones expresadas por De la Hoya, quien había comentado que las peleas del "Canelo" eran "muy aburridas".

Ante las críticas, el campeón mexicano no se quedó callado y respondió con firmeza. "Imagínate, si no tiene el valor para decirlo ahí mismo en la conferencia de prensa, ahora imagínate que su peleador Jaime Munguia está en esa pelea y promoviendo de esa manera. Creo que es lo más estúpido que he visto en mi vida, y eso es lo que es Óscar. Óscar se basa nada más en hablar estupideces, por eso la gente le pone mucha atención. Él realmente en su empresa no hace más que hablar estupideces, es lo único que él hace, es lo único que sabe hacer".

¿Cuándo es la próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez?

La próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez está programada para el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En esta ocasión, el enfrentamiento será contra el joven boxeador de Tijuana, Jaime Munguia.