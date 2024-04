El delantero Eduardo Aguirre, del Atlas, ha mostrado su apoyo al técnico Beñat San José ante las críticas que ha enfrentado debido al mal momento del equipo. En sus declaraciones, Aguirre reconoce la difícil situación que atraviesan y la presión sobre el entrenador. Sin embargo, destaca la determinación del equipo para respaldar a San José en los cuatro partidos restantes del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

"Estamos a tope con él, yo te puedo decir aquí mil cosas, pero la forma de respaldarlo y de demostrarlo va a ser dentro del terreno de juego, salir con todo en el juego contra Toluca, sabemos que es un gran entrenador, como lo comentaba yo, se le califica más por resultados que nos han dado, han sido errores puntuales, y hay que demostrar que estamos con él a muerte" , dijo el delantero rojinegro.

Sobre el apoyo que le han brindado a su compañero en ataque, Jordy Caicedo, luego de fallar un penal ante Querétaro que pudo ser un mejor resultado para Atlas, Eduardo Aguirre enfatizó que le están dando su confianza al ecuatoriano.

"No puedo comentar cosas que ya se hablaban dentro del grupo, no queda más que seguir el pensamiento de Toluca y sobre Jordy, sabemos que es un gran delantero, lo demostró el torneo pasado, incluso a veces nos pasa a los delanteros, lo demostró el torneo pasado, que por más que intentara y lo intentaba no entraba el balón, no queda más que seguir trabajando y sé que va a seguir demostrando su gran nivel que él tiene", dijo el atacante mexicano.

