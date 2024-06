Canelo Álvarez deja en duda si renunciará a título de la FIB

Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra en un debate respecto a aceptar el mandato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para tener una pelea contra el cubano William Scull, o rechazarla y perder su carácter de campeón indiscutido al perder su cinturón mundial de la FIB . Esta decisión podría representar una base para su futuro a corto y mediano plazo de su carrera.

Pese a los rumores de que el Canelo había expresado que declinaría la pelea ordenada por orden de la FIB, el periodista deportivo estadounidense Dan Rafael, publicó a través de sus redes sociales que mantuvo comunicación con el boxeador tapatío, quién le dijo que no tenía una decisión tomada aún.

La subasta de promotores de la FIB para planear el combate por el título estaba programada para el día de mañana jueves 6 de junio, a medio día, sin embargo, Dan publicó en su red social X un comunicado en el que informa que la fecha estipulada fue pospuesta una semana.

Breaking: I have obtained the correspondence from the IBF sent today. The purse bid for Canelo’s mandatory vs. Scull scheduled for Thurs is postponed for 1 week. This is almost always because the sides asked IBF for more time to make deal, be it for the fight or step aside deal. pic.twitter.com/RvmCkmlysE— Dan Rafael (@DanRafael1) June 5, 2024

“Última hora: He obtenido la correspondencia de la FIB enviada hoy. La subasta para el partido obligatorio de Canelo vs. Scull programada para el jueves se pospone por 1 semana. Esto casi siempre se debe a que las partes pidieron a la FIB más tiempo para llegar a un acuerdo, ya sea para la pelea o para hacerse a un lado”, se lee.

Te puede interesar: Hay Checo para rato en Red Bull

El periodista reconocido por su cobertura en boxeo considera que existen pocas posibilidades de que el Canelo acepte la orden emitida por la Federación, ya que percibe diversas desventajas de dicha pelea.

"Pocos creen que la pelea vaya a realizarse...Álvarez dejará vacante el título porque una pelea contra Scull, no tiene demanda pública, tiene poco valor económico, y no le ayuda a Álvarez a alcanzar algún objetivo en particular", mencionó Dan Rafael en su blog.

ESPECIAL/ Foto de canelo en Instagram

La leyenda del pugilismo mexicano de 33 años actualmente disfruta de unas vacaciones con su familia en Italia, en donde se toma un tiempo para despejarse y reflexionar.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC