Canelo Álvarez confiesa ESTO sobre su retiro del boxeo

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez es, sin duda, uno de los mejores deportistas de la historia y así lo demuestran su récord, campeonatos y fortuna hecha a través de su disciplina. Actualmente, firmó un contrato con Riyadh Season por cuatro combates y una recompensa de 400 millones de dólares, según indican fuentes cercanas al tapatío.

Sin embargo, uno de los máximos ídolos del deporte mexicano sabe que su tiempo de gloria no durará para siempre. Con 34 años, Canelo Álvarez ve cada vez más cerca el fin de su carrera.

"Sigo disfrutando del boxeo. Por eso estoy aquí, pero si hablamos de dinero, nunca es suficiente. Pero no pienso en ganar una cantidad específica de dinero y luego retirarme. Voy a hacer lo mío, y entonces, a los 37 o 38 años, es el momento de retirarme", declaró Álvarez para TMZ.

"En el boxeo, ya lo he logrado todo. He peleado contra todos. He peleado contra los mejores. He ganado muchos títulos en diferentes categorías de peso. He sido el rey libra por libra, el boxeador del año; todo. No se trata solo de dinero, se trata de disfrutarlo todo", agregó.

A pesar de reconocer su ambición por crecer su patrimonio, el tapatío sabe que el dinero no es lo más importante ni su verdadera pasión.

"Tan es así que veme, sigo entrenando como el primer día, en cada uno de los días doy el 100% y es porque me gusta" concluyó.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo y contra quién?

La próxima vez que Canelo Álvarez se suba a un cuadrilátero para pelear será en Arabia Saudita, el sábado 3 de mayo, a las 21:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Su rival será el cubano William Scull y se medirán en la ANB Arena de Riyadh.

