"Canelo", el cambio de horario sí afecta: "Chololo"

El primer boxeador jalisciense en convertirse en campeón mundial CMB en dos diferentes categorías, súper gallo y pluma, Oscar "Chololo" Larios, dijo que el cambio de horario sí afecta, lo experimentó en las exposiciones de sus campeonatos mundiales en Japón. Recordó el campamento que realizó en el Imperio del Sol Naciente para enfrentar en Filipinas a Manny Pacquiao, tiempo más que suficiente para que el tapatío Saúl "Canelo" Alvarez se adapte al cambio de horario para el enfrentamiento que sostendrá con el matancero William Scull, en Riad, Arabia Saudita, el 3 de mayo.

"Si afecta, pero si te vas unos quinces días o tres semanas antes, te empiezas a aclimatar. Cuando pelee con Manny Pacquiao (en 2006 en el Coliseo Araneta, Manila, Filipinas) me fui a quedar mes y medio a Japón, son dos horas de diferencia de Japón a Filipinas, entonces no me afectó el horario. Cuando pelee en Japón, llegaba como diez días antes".

—En 2021 comentó que "a “Canelo” le hace falta meter más el acelerador en las peleas, no necesita hacer este tipo de pelas lentas, debe de ir por eso, debe hacer más espectáculo, por eso piensa la gente que las peleas están compradas o arregladas"...

—Hoy "Canelo" no tiene la misma pegada que tenía en peso welter o súperwelter, en estas categorías noqueaba de un solo golpe y era espectacular. Su pegada en súpermediano, ya no le ayuda igual. Y tocante en cuanto a fajarse, a meter el acelerador, "Canelo" ya no puede hacerlo porque la edad ya va mermando poco a poco, ya se debe ir cuidando, tratar de sacar las peleas de no cansarse mucho.

Para "Chololo", "Canelo" realizará tres o cuatro peleas más, "y se retirará con mucho dinero, por su bien, y pues del boxeo, porque ya va a empezar a mermar su cuerpo y todo".

Oscar "Chololo" Larios continua como maestro de boxeo, imparte clases en Comude Zapopan de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del día. Larios por ahora no cuenta con elenco de boxeadores profesionales.

"Chololo", quien se convirtió en imperial en Japón, reconocido por el público nipón por sus valientes demostraciones, dijo que hoy el boxeo mexicano y global ha cambiado, que hoy es mercadotecnia, "en mi época había peleas más duras, para clasificarte nacionalmente debías demostrarlo, y para que apareciera tu nombre en las clasificaciones mundiales, pues era muy duro, la verdad"... Y por ahí estaré atisbando.