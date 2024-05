Los aficionados del boxeo esperan con entusiasmo el posible enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez . Sin embargo, esta esperada contienda aún no ha podido concretarse debido a diversos motivos y en su lugar no han faltado las incontables discusiones mediáticas entre estos dos personajes.

Álvarez ha manifestado su falta de interés en enfrentarse al "Bandera Roja", alegando que la oferta económica es insuficiente.

El propio Benavidez reveló una nueva historia que se suma a la rivalidad entre estos boxeadores . En una entrevista con ESNEWS, explicó que, en 2017, estaba programado un sparring con “Canelo” Álvarez, sin embargo, el equipo del tapatío canceló la sesión, argumentando temores de revelar estrategias al entonces oponente de Álvarez, Gennady Golovkin.

“Iba en camino a hacer sparring con él, yo estaba en Big Bear. Eso fue en 2017. Estaba haciendo sparring con Golovkin, y luego iba a ir a hacer sparring con Canelo, pero luego, alguien de su campamento (de Canelo) me llamó y me dijo que no, que querían cancelarlo, porque no querían que fuéramos con él, y luego llevarse sus secretos a Golovkin. Y por eso fue”, expresó Benavidez.

Álvarez se encuentra tomando un descanso tras su última pelea con Jaime Munguía, que culminó con una victoria por decisión unánime. Mientras tanto, Benavidez se prepara para un combate con Oleksandr Gvozdyk por el campeonato mundial interino de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo 15 de junio .

