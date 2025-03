El campeón del peso semicompleto, Canelo Álvarez, rechazó nuevamente la propuesta entre la celebridad de internet de origen estadounidense, Jake Paul.

A propósito de la insistencia virtual, el boxeador mexicano aclaró que no combate con cualquiera, asimismo, le pidió a su público que ignoraran los comentarios del youtuber, argumentando que: “Chicos, no le hagan caso a nada de este maldito Youtuber. Yo solo peleo con boxeadores de verdad”.

El campeón de las 168 libras (76.2 kg) restó importancia a las rivalidades del influencer, ahora convertido en boxeador, al afirmar que una pelea con Paul no sería ni por asomo una "verdadera pelea". A pesar de la negativa, Canelo brindó una fecha tentativa en caso de que en algún momento llegaran a enfrentarse.

"Todo el mundo quiere verme vencer a Paul. Lo pensé por un minuto, analizamos cuáles eran los números para esa pelea, pero en un momento dije '¿sabes?, creo que ese evento, porque no lo considero como una pelea, necesita esperar'. No es el momento. Tal vez, cuando esté al final de mi carrera o me retire”, expresó el boxeador para entrevista con el medio CBS Sports.

¿Cuál será la próxima pelea del Canelo?

Por su parte, Álvarez confirmó que, con el fin de volver a coronarse en el campeonato de peso supermediano, su próximo combate sucederá el 3 de mayo en Arabia Saudita, y será contra el cubano William Scull —actual campeón de peso supermediano de la FIB—.

