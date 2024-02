CODE presenta programa en apoyo a sus mejores atletas

A partir de ahora los atletas más destacados de Jalisco tendrán un apoyo especial por parte del CODE, esto gracias al relanzamiento del programa Top Jalisco.

Este miércoles, el organismo rector del deporte en la entidad presentó un programa que pretende garantizar una preparación integral a los mejores exponentes del estado que pertenezcan a la Selección Nacional.

“El origen de esta política pública viene de hace tiempo. Cuando lo presentamos hace años no hablábamos de medallas olímpicas, sino de oportunidades, que niñas y niños tuvieran acceso a la práctica de disciplinas deportivas, porque al principio no existían estas condiciones”, mencionó Fernando Ortega Ramos, director del CODE.

Este programa buscará apoyar a los deportistas colaborando con equipo multidisciplinario, competencias, campamentos, concentraciones, instalaciones de calidad, controles médicos, científicos y tecnológicos para su mejor preparación.

En este programa participarán deportistas que ya están clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024, tal es el caso de Elena Oetling (vela), Ahtziri Sandoval (gimnasia artística), y Nuria Diosdado (natación artística).

“Hace 18 años que salí de mi casa, de aquí de Guadalajara, y una de las cosas que yo decía siempre es que te vas y aunque portes los colores del estado, siempre hay una distancia o una especie de puente colgante que no nos conecta para ser y pertenecer a este grupo de atletas, y el hecho de que exista este proyecto me parece una idea excepcional. Me siento orgullosa de ser jalisciense, de ver caras nuevas y saber que tantas historias de éxito están por escribirse”, comentó Diosdado.

Este programa está pensado para beneficiar a 171 atletas de los cuales 128 figuran en el deporte convencional y 43 en el deporte adaptado. Asimismo se analizará a 127 prospectos más para ser integrados a futuro en Top Jalisco.

SV