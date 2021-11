Bruno Valdez y Matheus Doria no están descartados para llegar a Tigres

Antonio Sancho, directivo de Tigres, aceptó que buscan reforzar la central y lateral izquierda, aunque les preocupa más lo que viene en la Fiesta Grande.

"El tema de la central no es nuevo desde el torneo pasado. Decidimos al final del torneo no hacerlo porque no queríamos apresurarnos... Son jugadores interesantes los dos que mencionas (Matheus Doria y Bruno Valdez) y siempre estamos viendo opciones, a ellos los conocemos porque son de aquí de la Liga, pero todos equipos estamos enfocados en lo que viene. La central no es de ahorita al igual que la lateral izquierda. Tenemos un buen equipo y lo que venga para reforzar siempre será bienvenido", aseveró Sancho.

Asimismo, se dijo contento con el trabajo de Miguel Herrera y considera que los altibajos que pudieron presentarse en la campaña era algo que tenían en mente.

"Van cuatro o cinco meses trabajando con Miguel y sabíamos que la transición de una forma de juego a otra no iba a ser fácil, hemos tenido altibajos, pero es algo normal. El equipo ha ido de manera ascendente y estamos contentos con el trabajo de Miguel (Herrera)".

