Bruno Marioni dice que controlará su ira

Bien dicen que el primer paso para superar un problema es admitirlo. Y Bruno Marioni ya dio ese paso, luego de un par de conductas agresivas que ya le costaron dos juegos de castigo en Copa y uno de Liga.

"He cometido dos errores y no voy a justificar las malas actitudes. Todos estamos en un proceso de crecimiento, estoy aprendiendo muchas cosas y no me voy a martirizar", indicó el estratega de los Pumas, al recordar el pleito con un aficionado tras quedar eliminado del certamen copero y otro al salirse de su área técnica para increpar a un jugador del Tijuana, el pasado domingo.

Respecto a la misma reflexión, el Barullo se comprometió a no perder la cordura: "Esto continúa. Tengo que comprometerme a que no ocurran estas polémicas. Todos en la institución trabajamos [con un coach mental]".

Pese a que las aspiraciones de los felinos en Liguilla son casi nulas, luego de una pobre cosecha de 16 puntos (4-4-6), Marioni señaló que frente al Cruz Azul está la obligación de ganar.

"Buscamos volver a tener un triunfo en el Azteca, contra un rival importante. Tenemos la obligación de darles esa alegría a los aficionados, no ha sido un semestre bueno en general. Necesitamos el triunfo".

