Briseño revela que prefirió a Chivas por encima de equipos europeos

El defensa Antonio Briseño reveló en entrevista para ESPN que rechazó ofertas de Francia y Turquía por firmar con el Guadalajara, debido a lo que significa el equipo a nivel mundial, y por la presión que existe al jugar con el Rebaño.

''Cuando Chivas pregunta por ti y es equipo grande, empieza a tener mucho más peso que es Chivas, empiezas a poner en balanza lo que es Chivas, una institución que tiene tantos aficionados, que tiene tanta gente atrás, la verdad que no se le puede decir que no nunca. Chivas, con mis posibilidades de estar en un grande de Europa, era difícil. Tomo la decisión de ir a uno de los más importantes del mundo'', dijo para la cadena deportiva.

El ''Pollo'' también confesó que cuando era niño le iba al Atlas, equipo en el que se formó como futbolista, pero que por las experiencias que ha vivido en su actual club quiere al conjunto como si fuera un niño.

Sobre la oportunidad de volver a jugar en Europa, el zaguero señala que no le quita el sueño porque ya lo vivió. ''A lo mejor no lo viví en la élite mundial, no lo viví ahí, no viví Champions, claro que me gustaría jugarlo, claro que me gustaría estar allá, pero tampoco me quita el sueño, entonces sé que las realidades no son como las pintan muchas veces'', indicó.

