Brilla Matthew Wolff; Ancer se derrumba

Winged Food Golf Course, sede de una edición más del US Open, continúo provocando equivocaciones entre los mejores jugadores del mundo durante la tercera ronda de competencia. En lo más alto del tablero se encuentra el joven estadounidense Matthew Wolff, de apenas 21 años de edad, quien registró una jornada de 65 golpes, cinco abajo de par, en la cual marcó seis birdies con sólo un error en sus últimos hoyos de juego. Con un acumulado de -5 golpes, Wolff iniciará la última ronda con dos de ventaja sobre Bryson DeChambeau en busca de su primer campeonato mayor en su debut en el US Open.

El mexicano Abraham Ancer contó con un lento arranque de cuatro bogeys seguidos en sus primeros cuatro hoyos y lamentablemente un muy difícil cierre en el que registró cinco bogeys y un doble bogey en sus últimos siete hoyos del día. Con una jornada de 79, nueve arriba de par, cayó hasta el lugar 61.

La mexicana Gaby López sacó ventaja del favorable clima bajo el que se jugó el segundo día del Cambia Portland Classic. La capitalina registró una sólida jornada de tres abajo de par, 69 golpes, para llegar a un total de -8 y escalar el liderato hasta empatar el quinto lugar con buenas posibilidades para la última ronda. María Fassi mostró también un buen juego firmando una tarjeta por 69, tres abajo de par, para colocarse empatada en el sitio 14 con una suma de -5.

JL