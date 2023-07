Golf: Brian Harman lidera en el Abierto Británico

El estadounidense Brian Harman, con un acumulado de 132 golpes (diez bajo par), lidera con solvencia el Abierto Británico que se disputa en el Royal Liverpool Club tras las dos primeras jornadas, en las que uno de los favoritos al título, el español Jon Rahm, pasó el corte con más apuros de los previstos.

De los tres golfistas que acabaron en cabeza la primera jornada, sólo el británico Tommy Fleetwood (cinco bajo par) y el argentino Emiliano Grillo (dos bajo par) mantuvieron la inercia de su buen juego, ya que el joven sudafricano Christo Lamprecht se hundió y pasó el corte con tres sobre el par.

El mejor español volvió a ser Adrián Otaegui, que, en la primera jornada, acabó con cuatro bajo par y en la segunda, aunque terminó el recorrido en dos más de los previstos, mantiene un acumulado de menos dos que le sitúan en la séptima posición.

Jon Rahm, tras el revés sufrido en la primera jornada, en la que acabó con tres sobre el par, estaba abocado a la remontada en la segunda, pero al final su hoja de servicios concluyó con cuatro birdies y tres bogeys, uno en el hoyo 18, que sólo le permitieron recortar un golpe y volvieron a hacerle sufrir para pasar el corte.

Todo lo contrario le pasó a uno de sus compañeros de juego, el británico Rory McIlroy, ganador en 2014, que el jueves concluyó al par y recortó también un golpe, pero no tuvo problemas en pasar el corte aunque alejado de los primeros puestos.

El australiano Cameron Smith, vigente campeón, no podrá revalidar su título del pasado año porque no pasó el corte tras dos jornadas en las que no demostró el mismo nivel de solvencia de juego que en 2022.

Otros golfistas que no pasaron el corte fueron los españoles Pablo Larrazábal (+4), el amateur Josele Ballester (+5), debutante a sus 19 años, el argentino Mateo Fernández de Oliveira (+7) y el británico Justin Rose (+6), que fue segundo en 2018.