Beltrán quiere a Chivas entre los cuatro mejores

Con la autoridad de ser uno de los canteranos más prometedores que tiene el Guadalajara , Fernando Beltrán alza la voz y exige entrega total en el equipo, porque el próximo torneo deberán estar en los primeros cuatro lugares de la tabla general.

“Eso no nos preocupa (agarrar ritmo), el torneo pasado tuvimos una seguidilla de partidos importantes y estábamos aumentando la confianza porque no habíamos podido hacer eso en torneos pasados, entonces no nos afecta. Para estar en los primeros lugares debemos ganarle a todos, para competir no podemos decir que los rivales tienen mejor plantilla, eso no porque tenemos un gran equipo y tenemos a los mejores mexicanos en Chivas, eso lo vamos a demostrar. El Repechaje no es para nosotros”.

El “Nene” señaló que este es el objetivo primordial del conjunto rojiblanco y así se los ha hecho saber la directiva.

“Estar entre los cuatro mejores es la consigna, es el papel que tenemos nosotros como jugadores, el cuerpo técnico nos lo hizo saber tal cual como era, porque para nosotros no hay Repechaje y debemos entrar entre los primeros cuatro lugares, lo cual dirá que Chivas hizo un gran torneo”.

JL