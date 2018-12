Becas para deportistas no serán prioridad

La administración pasada del Code Jalisco dejó un gran número de quejas entre los atletas tapatíos, pero una de las más airadas se dio debido a la falta de becas mensuales para los deportistas de alto rendimiento.

Exponentes como el clavadista Iván García fueron los que reclamaron la falta de este apoyo, sin embargo, la nueva administración del organismo deportivo estatal no contempla entre sus prioridades el otorgar becas mensuales.

Así lo hizo saber Fernando Ortega, quien es el nuevo director general del Code y ha sido claro al señalar que su gestión estará más enfocada en potencializar y dar seguimiento a los atletas jaliscienses.

“El tema de las becas vendrá en un segundo plano, lo primero es asegurar la preparación. Muchos de estos atletas de los que hablamos tienen condiciones y becas a nivel federal y tienen otro tipo de estímulos. Yo no digo que no merezcan una beca estatal, pero de entrada nuestra prioridad será asegurar su preparación. Se han hecho estudios al respecto y la mayoría de las becas que los atletas reciben no van aplicadas a esquemas de preparación, sino que son temas de remuneración personal”, explicó.

Ortega, quien tiene apenas unos días en el cargo, pero anteriormente ya tuvo una etapa de 16 años dentro del Code, señala que la falta de seguimiento en la carrera de los atletas es uno de los principales problemas del organismo, ya que, según afirma, “se buscan resultados de maestría con una estructura de secundaria”.

“Buscaremos estrategias para apoyar primero la preparación de los deportistas pensando en el proyecto olímpico. Vamos a pensar una estrategia para que los atletas con proyección internacional tengan apoyos interdisciplinarios y científicos en su preparación. Hay que decirlo: Jalisco tiene muy buenos resultados, pero no tiene un programa que dé seguimiento a los atletas y les permita mejorar en las partes finas. Para mi gusto, estamos buscando que nuestros atletas lleguen a un nivel de maestría o doctorado sólo con estructura de secundaria, es poco lo que reciben en seguimiento especializado”.

Según lo afirma Fernando Ortega, él y su equipo ya se reunieron con Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para plantearse estrategias en las que trabajarán de manera conjunta.

Espacios al interior del Estado, en el abandono

A su llegada, esta nueva administración del Code se encontró con un sinfín de temas y carencias por atender en los diversos polideportivos que el organismo tiene bajo su resguardo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, Fernando Ortega aseguró que la infraestructura del Code en el interior del Estado también requiere de una pronta intervención, ya que se encuentra prácticamente en el olvido.

“Los espacios en el interior del Estado también tienen muchos problemas, están peor que los de la zona metropolitana. El de canotaje y remo tiene casi dos años en donde el agua les llega a la cintura a los atletas en la casa de botes, está inundado después del huracán “Patricia”. Las áreas de funcionalidad están completamente inundadas.

“Debido a esto los atletas han tenido que entrenar fuera de ahí en los últimos dos ciclos, han tenido que desplazarse a Tamazula para remar en una presa de ese municipio, lo que implica un traslado. En el caso del estadio de beisbol de Lagos de Moreno, pues estaba en un comodato con el municipio, el cual renovaremos en otros términos. Este espacio estaba totalmente sin mantenimiento, tiene problemas añejos y requiere una intervención integral para convertirlo en un Centro Regional de Talentos Deportivos”, señaló el dirigente.

Respecto a los espacios deportivos que se encuentran en la metrópoli, como el Complejo Panamericano de Tenis, Ortega aseguró que deberán buscar la ayuda de la iniciativa privada para recuperar la funcionalidad de estos recintos que hace siete años albergaron los Juegos Panamericanos.