Barcelona ratifica a Rafa Márquez

Buenas noticias para el futbol mexicano, pues este miércoles el Barcelona anunció la ratificación de Rafael Márquez como estratega del Barca Athletic.

El ex jugador y ahora timonel mexicano asumió la dirección técnica de este conjunto filial del Barcelona en la campaña pasada, y ahora el club blaugrana tomó la decisión de mantenerlo en el puesto para la campaña 2023-2024 del futbol español.

Al respecto de su renovación, el ex jugador de León y del Atlas se dijo contento por alargar su estadía en este proyecto de las categorías inferiores del cuadro catalán.

"Estoy feliz y contento de seguir un año más en el club, la verdad es que me han abierto las puertas nuevamente para esta etapa y eso me tiene feliz. Hicimos una valoración de la primera temporada que creo que fue bastante buena, se superaron las expectativas y ahora se generan más exigencias".

"He disfrutado esto al máximo, lo he pasado bastante bien. Ha sido una experiencia única que me da más energías para seguir, esto me está gustando mucho y tengo un año más en el cual voy a aprovechar al máximo", comentó.

Respecto a su principal objetivo con el equipo, Márquez recordó que tiene la encomienda de pulir a las nuevas generaciones de jugadores para que puedan acoplarse y brillar en la competencia del más alto nivel.

"El objetivo principal es desarrollar jugadores. Trataremos de pulir a cada uno de los jugadores que se tengan en la plantilla y darles herramientas para que puedan subir. Obviamente esperando que puedan competir en la Liga, que es muy dura", finalizó el ex zaguero mexicano.

Durante su estadía en el Barca Athletic, Márquez ya ha dirigido a otros mexicanos como el lateral Julián Araujo, quien se fue del Galaxy de Los Ángeles y recientemente realizó su debut con el primer equipo del Barcelona.

OF