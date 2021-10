El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, alabó este viernes al ex jugador Xavi Hernández como posible entrenador del equipo, pero afirmó que se barajan más opciones.

"Siempre dije que Xavi acabaría siendo el entrenador del Barça, incluso más aún, me gustaría que fuese entrenador del Barça bajo mi presidencia, lo que no sé es cuándo", afirmó en una conferencia de prensa en Barcelona para presentar a otro ex jugador, Sergi Barjuan, como recambio interino del destituido Ronald Koeman; sin embargo, añadió, "está el nombre de Xavi, pero también hay otras opciones. El Barça tiene otras opciones", sentenció.

Barjuan es el entrenador del segundo equipo y Laporta cree que se hará cargo del primero, al menos, en los partidos de Liga ante el Alavés, el sábado, y ante el Dinamo de Kiev el martes en la Champions League, en el que los barceloneses se juegan sus posibilidades de avanzar a octavos de la competición.

Laporta no quiso ir más allá de los elogios a Xavi, que actualmente entrena al equipo catarí Al Sadd, su única experiencia profesional: "Mantendré mi reserva sobre las opciones que tenemos porque creo que no actuaríamos como profesionales y podríamos perjudicar todo lo que se está haciendo".

Sí explicó que suele hablar regularmente con el que fue capitán del mejor equipo de la historia del club, en el que ganó cuatro Champions League con compañeros como Lionel Messi y Andrés Iniesta, y entrenadores como Pep Guardiola y Luis Enrique.

"Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando estos meses, conozco perfectamente su opinión, con el equipo que tenemos, sobre lo que tendríamos que hacer", dijo el presidente, quien según reveló, ha llegado a ver partidos del Barça charlando con Xavi por teléfono.

Barjuan, por su parte, se fijó como objetivo que el equipo "recupere la alegría", aunque "la forma de jugar no variará, porque los jugadores son los mismos".

AA