Aún no hay nada definido: Ariel Holan

El director técnico de León, el argentino Ariel Holan, dijo una vez que terminó el partido de ida de la final, en donde derrotó al Atlas por 3-2, que aún no han ganado nada, sin embargo consideró que ya se acercó en un 66 por ciento, pero que irá al estadio Jalisco a jugar un partido totalmente diferente a lo que se vivió en el Nou Camp.

“Son 180 minutos, no hay nada definido, tenemos el 66 por ciento de la ventaja, el rival es muy bravo, jugará de local y el partido tendrá otro condimentos y estratégicamente deberemos de ver con qué recursos podemos pelear para alzar el título, pero no está para nada definido, y rescato mucho, el equipo jugó muy bien, fue desgastando al rival y creo que ganó merecidamente porque tuvo el carácter para dar vuelta al resultado y me voy contento, porque al final fuimos justos ganadores”, dijo.

Sobre el rival, Ariel Holan consideró que esperaban al Atlas de esa manera, ofensivo, con presión alta y rompiendo el juego que pudiera ofrecer el León, situación que a final pudieron romper.

“Sí lo esperábamos, en Monterrey jugaron de la misma manera y tuvo su mérito y yo siempre digo que en un partido hay dos equipos y si uno hace las cosas bien, y Atlas hizo las cosas bien, nos presionó alto, nos complicó la salida y luego cuando pudimos romper eso, utilizó el recurso de la infracción para cortar el juego y con esas dos estrategias nos costó entrar al partido como nos gusta, entonces veo mérito del rival, que falla nuestra”, apuntó.