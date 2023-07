No es nada nuevo, si a Grupo Orlegi le quieren comprar a algún jugador, sin importar si es de Santos o de Atlas, están dispuestos a negociar, no hay intransferibles, todos pueden salir siempre y cuando convenga a todas las partes, desde al comprador, al vendedor, a la familia del jugador y al representante. Así sucedió con Julio Furch, pero el delantero ahora del Santos de Brasil no ha sido el único.

Lo cierto es que el modelo de gestión y de negocios por parte del grupo que comanda Alejandro Irarragorri, escucha a la afición, escucha a los jugadores, pero la decisión la toman en relación a su modo de trabajar, siempre pensando en la estabilidad y el negocio.

“Entiendo a la afición, estoy dolido, todavía lo intenté convencer, pero no se pudo. No voy a poder controlar lo que pase afuera, así como llegamos hace cuatro años con Atlas con una misión muy clara de formar una estructura y procesos, esa era la misión y como consecuencia vendrán los éxitos. Así es y así será el modelo de gestión para poder darle una estabilidad al grupo, sé del descontento de la afición, así estaba yo. Julio no es culpable, no le dice que no a la institución”, dijo José Riestra, presidente del Atlas.

Así, históricamente Grupo Orlegi se ha desprendido de jugadores como Julián Quiñones, Christian Benítez, Darwin Quintero, Oribe Peralta, Néstor Araujo, ahora Julio Furch, entre muchos otros.

MF