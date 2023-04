A pesar de llegar al partido de vuelta de Cuartos de Final de la Concachampions con la desventaja mínima acarreada de la semana pasada, el director técnico del Atlas, Benjamín Mora tiene la confianza de que el equipo rojinegro remontará el marcador sobre el Philadelphia Union de la MLS este miércoles por la noche en el Estadio Jalisco.

A los Zorros les basta con ganar 1-0 para mandar las acciones a la definición desde el manchón penal, 2-0 o más para avanzar y así instalarse en la Semifinal del certamen de la Concacaf a nivel de clubes. Sin embargo un empate, un triunfo por un gol, pero anotando el cuadro de Philadelphia y una derrota, le daría el pase al cuadro de la MLS.

"Nuestra realidad es una y es la que vivimos hoy y el partido pasado, en donde hicimos la hazaña de volver de un resultado adverso, nos dio certeza y credibilidad que se puede, siempre lo dije, no vamos a dejar de luchar para lograr lo que queremos lograr para salir adelante y hoy no es la excepción y la llave que se cierra, creemos que podemos revertir el marcador, si bien el gol de visitante en Honduras nos dio vida, hoy no tenemos ese gol, sin embargo si metimos cuatro el otro día, no veo por qué ahora no podemos hacer lo mismo", dijo el estratega Benjamín Mora.

El técnico mexicano destacó que para él, es importante ir siempre al frente, no cuidar el marcador y hacer que sus equipos sean espectaculares buscando el marco rival, sin embargo aclaró que para el partido ante Philadelphia, no deberán descuidar la parte defensiva, ya que un gol de visitante les complicaría la eliminatoria.

"No me gusta recibir goles, no nos favorece recibir goles, pero tampoco es una prioridad antes de ejercer nuestro futbol, nosotros no salimos a guardar el cero, no salimos a defendernos de esa posibilidad en contra, nosotros salimos a hacer goles, desde el estilo, desde la identidad, la intención, que es un juego agresivo, de ir al frente, en ese ir al frente corremos riesgos, pero mañana, por el planteamiento, tenemos que pensar en protegernos en bloque, distancia y fase, de zona del campo y tenemos que hacer un partido casi perfecto y buscar no recibir gol", aceptó Mora.

El partido arrancará en punto de las 20:15 horas en el Estadio Jalisco, con ventaja de 1-0 para Philadelphia Union, partido en donde Atlas no podrá contar con Brian Lozano y Anderson Santamaría, ambos por suspensión.

OF