Aunque la situación ha cambiado en los dos últimos años, la afición de los rojinegros siempre se ha caracterizado por ser una de las más fieles del futbol mexicano. Estuvo presente en los partidos siempre alentando a su equipo con la esperanza de volver a ver a su equipo campeón, y viviendo de la historia que presenciaron los más experimentados al ver al Atlas coronarse por primera vez ante su acérrimo rival, el Guadalajara.

De esas historias sobre el primer título de campeón los seguidores de los zorros vivieron 70 años. Las páginas de EL INFORMADOR dieron cuenta de aquel 22 de abril de 1951, cuando el costarricense Edwin Cubero anotó un polémico gol que le dio el trofeo a los suyos nada menos que ante Chivas, equipo al que se medirán este fin de semana como parte de las acciones de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023.

Fue en el Parque Oblatos donde Atlas venció a Chivas con un polémico penal otorgado por el árbitro Horacio ''Cuate'' Salceda por una mano de Rafael Orozco.

“Los rojinegros del Atlas se coronaron campeones oficiales de futbol de la rama profesional 1950-1951, al vencer a los rayados del Guadalajara por el mínimo escor de un gol a cero”, dice la crónica de la edición del 23 de abril de 1951.

“Pero esa victoria no fue obtenida en buena lid, ya que el árbitro designado para impartir justicia, el Cuate Salceda, cometió el error de marcar una penal a los rojiblancos, cuando habían transcurrido 10 minutos de la segunda parte; siendo en extremo rigorista la decisión del colegiado, ya que la intervención que tuvo Rafles Orozco Torres para despejar un balón que no iba rumbo a la cabaña de Jaime “Tubo” Gómez, fue de despejar con el hombro, pues trató de hacerlo con la cabeza, pero por la rapidez de la escena no calculó bien la jugada y la propia pelota por el efecto que llevaba resbaló por el hombro”.

“Por ese motivo el Cuate Salceda ha empañado el título para los del Paradero, ya que como antes lo indicamos el Rafles no detuvo intencionalmente la pelota y mucho menos en la forma que lo indican los reglamentos que debe cobrarse la pena máxima, cuando se evita un gol seguro”.

“No había sido necesario recurrir a esa decisión arbitraria de la máxima autoridad en un partido de futbol, pues los rojinegros tapatíos probablemente de todas maneras hubieran sido campeones, ya que sus más cercanos perseguidores, los Curtidores de León, perdieron frente a los Tiburones Rojos del Veracruz ayer por un gol a cero; y los azulgrana del Atlante con quienes tienen que enfrentarse el domingo venidero, si se hubiera registrado ayer una igualada aquí, que era lo justo, cuando mucho empatarían al Atlas los del Atlante, en caso de que éstos ganasen, y en esa virtud, con el empate del domingo próximo, los del Paradero afianzaban la corona”.

“Se dieron cita en el Parque Oblatos incontable cantidad de aficionados y partidarios de los dos clubes, habiéndose registrado una entrada superior a cuarenta y cuatro mil pesos, lo que da una idea del interés que despertó el último clásico de la actual temporada campeonil”.

“En lo general fue digno de un clásico entre los equiperos irreconciliables en sus choques deportivos que han sostenido desde que están participando en la rama profesional del futbol”.

Desde entonces han pasado casi 72 años y la situación es completamente diferente. Ahora los seguidores del Atlas volvieron a ver ganar la Liga a su equipo dos veces, por lo que en espera del partido de este sábado 1 de abril, a las 21:00 horas, cuentan historias que van más allá de la de aquel polémico gol que los convirtió en el primer equipo campeón de Jalisco.

POR SI TE INTERESA: La mayor goleada en el Clásico Tapatío más allá del 18-0

OF