Atlas solo pasa por un bache: Benjamín Mora

Que no se preocupen, que no pasa nada, que solo es un bache, dice el director técnico del Atlas, Benjamín Mora. Y es que los rojinegros no solo perdieron frente a Mazatlán por 1-3 la noche de este viernes en el Estadio Jalisco, sino que suman tres descalabros al hilo, con 10 goles recibidos en estos partidos, desmoronando la idea de que eran la mejor defensa del torneo.

“En realidad estamos atorados en un bache, por ahí nos está costando trabajo salir, estamos jalando a todos para poder salir de este bache en la cuestión de goles recibidos, en la organización de nuestra fase defensiva, incluyendo a todos los jugadores del campo, tenemos que seguir trabajando y mejorando”, indicó Mora, tras el encuentro que abrió la actividad de la Jornada 13 del Apertura 2023.

Además, analizó que su equipo no jugó un mal partido ante los sinaloenses, a pesar de que llegaron a la portería rival en innumerables ocasiones, mientras que los Cañoneros solo lo hicieron en cinco ocasiones, anotando tres goles.

“Hoy no fue un mal partido para Atlas en la cuestión de tenencia de pelota, en la elaboración, no detecto a jugadores que hayan iniciado o entrado de cambio, que no haya dado su mayor esfuerzo. Creo que vamos a salir de este bache rápido, trabajando y unidos y no es la primera y última vez que Atlas pueda caer en un bache, hay que levantarnos porque tenemos un partido rápido”, señaló el técnico mexicano.

Benjamín Mora hizo caso omiso, tanto a lo que expresó la afición en la tribuna con el grito al unísono de “fuera Mora, fuera Mora”, así como al cuestionamiento al respecto en la conferencia de prensa al finalizar el partido.

