Atlas se impone en casa al América

Con una buena noche de futbol, Atlas logró imponerse a la visita del América en el Estadio Jalisco y se quedó con la victoria con marcador de 3-0.

Antes de irse al intermedio, Jesús Isijara puso el primer gol de la noche en el minuto 44 con un buen cabezazo a la base del poste que dejó imposibilitado a Guillermo Ochoa.

¡GOOOOL de @atlasfc! Antes de ir al descanso los Rojinegros logran mover el marcador. Sigue el #MinutoAMinuto del partido: https://t.co/y2dTovkYdw pic.twitter.com/9DSrPJ8Wkd — DEPORTES (@informador_DEP) August 31, 2019

Luego, al minuto 63, Ismael Govea aseguró la victoria con el segundo tanto rematando de cabeza en una posición incómoda pero de manera efectiva para mandar el balón al fondo de la red.

⚽ GOOOOL de @atlasfc que ya amplia la ventaja 2-0 sobre @ClubAmerica. Sigue la narración en vivo aquí https://t.co/y2dTovkYdw pic.twitter.com/c1BL2rdRWL — DEPORTES (@informador_DEP) August 31, 2019

Ya en el tiempo de compensación al 90+6, el juvenil Christopher Trejo se convirtió en la estrella de la noche cuando consiguió un desborde a velocidad y con un zapatazo a segundo poste dejó sin posibilidades al portero de América definiendo de manera excepcional para cerrar el triunfo rojinegro.

Con esta victoria, además de sumar 13 puntos totales en el Apertura 2019, los rojinegros del Atlas se llenan de ánimo rumbo al Clásico tapatío que se jugará el próximo 14 de septiembre en el estadio de Chivas.

¡HEGEMONÍA DEL ATLAS!



Los Zorros logran importante victoria en el Estadio Jalisco. La serie histórica, en Guadalajara, contempla un total de 75 enfrentamientos en #LigaBBVAMX, con un saldo de 26 triunfos del Atlas, 27 empates y 22 triunfos amarillos. pic.twitter.com/ziRD9cGYLE — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 31, 2019

Alineaciones

Atlas: 12 C. Vargas, 2 H. Nervo 3 I. Govea, 5 A. Santamaría, 27 J. Angulo, 7 Í. Torres, 10 O. Martínez (c), 21 L. Reyes, 26 J. Isijara, 31 F. Barceló, 186 C. Trejo. DT L. Cufré

América: 6 G. Ochoa, 2 C. Vargas, 3 J. Sánchez, 19 V. Aguilera, 22 P. Aguilar (c), 5 G. Rodríguez, 13 L. López, 17 F. Córdova, 25 F. González, 30 A. Ibarra, 9 R. Martínez. DT M. Herrera

LS