A pesar de que la Liga MX ha abierto la posibilidad de adelantar partidos del Apertura 2024 entre los equipos que ya han sido eliminados de la Leagues Cup, el Atlas habría optado por no tener actividad oficial hasta que se reanude el torneo local.

Si bien no han emitido algún comunicado oficial al respecto, dentro de los Zorros tomarán con calma esta pausa de la Liga MX, razón por la que no buscarán disputar algún juego del Apertura 2024 contra rivales que ya estén eliminados del torneo Internacional.

No obstante, aunque los rojinegros no tienen la intención de reprogramar algún compromiso, el conjunto de Beñat San José no descarta la posibilidad de amarrar algún juego amistoso para no perder el ritmo de competición.

Atlas viene de caer ante América en los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup, esto por un apretado marcador de 2-1 con goles de Henry Martín y de Erick Sánchez en la ciudad de San Diego.

En cuanto al torneo local, en este momento, Atlas marcha en el sexto lugar de la tabla general con un total de ocho puntos.

