La Liga MX volverá antes de lo previsto, pues a pesar de que la Leagues Cup no ha terminado y algunos clubes mexicanos siguen en competencia, la Primera División del futbol nacional anunció que este fin de semana estará de vuelta con un total de tres partidos.

Puebla vs Rayados de Monterrey, Tijuana vs Santos Laguna y Atlético de San Luis vs Querétaro son los juegos anunciados por la Liga MX a disputarse este próximo fin de semana del 16 al 18 de agosto.

Según lo argumentado por la Liga MX, esta medida tiene la intención de "evitar la saturación del calendario y permitir que equipos eliminados de la Leagues Cup puedan mantener ritmo de competencia".

"Un punto de mejora del año pasado a solicitud de los Clubes fue tener la posibilidad de adelantar partidos de la Liga BBVA MX para que los equipos que quedaran fuera no tuvieran un periodo de inactividad prolongado. Esta medida solo aplica para partidos de jornadas dobles, lo que permite liberar el calendario, evitando la saturación del mismo, y que los clubes eliminados puedan mantener ritmo de competencia", reza el comunicado emitido por la Liga MX a través de sus redes sociales.

Esta tercia de partidos corresponderán a fechas diferentes, pues mientras que el duelo de "La Franja" y Rayados estaba programado para la Jornada 16, el partido de Tijuana contra Santos tendría lugar originalmente en la octava fecha. Además, el llamado "Clásico de la 57" estaba pensado para la Jornada 13.

Partidos que se jugarán de la Liga MX

Puebla vs Monterrey | Viernes 16 de agosto | 19:00 horas | J16

Xolos vs Santos | Domingo 18 de agosto | 18:00 horas | J8

San Luis vs Querétaro | Domingo 18 de agosto | 20:00 horas | J13

OF