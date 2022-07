Atlas femenil prepara su debut

El Torneo Apertura 2022 en la Liga MX Femenil está cerca de vivir su silbatazo inicial y las rojinegras del Atlas comienzan su andar este sábado 9 de julio, cuando reciban en el Estadio Jalisco a las Amazonas de Tigres Femenil, un rival que en la Liguilla pasada las goleó sin piedad.

Ante el panorama del debut y el rival, la nueva directora técnica del plantel rojinegro, Fabiola Vargas aseguró que enfrentarán a las Amazonas sin temor, sabiendo que tienen ausencias por Selección Mexicana y que encararán este y todos los partidos de igual manera, de tú a tú y buscando ganar en todo momento.

"Yo siempre he creído que hay que creer en lo que hacemos, el rival cuenta, es un gran rival, a mí me gusta jugarles de tú a tú, no me genera en lo personal algo distinto a lo que siempre he pensado, nuestro equipos se prepara para enfrentarlas y buscar ganar, Tigres tiene grandes jugadoras, pero también nosotros tenemos las nuestras, vamos de tú a tú, hacer un gran partido, el pasado es pasado y como grupo salimos motivados para sacar un gran resultado este fin de semana", aseguró la entrenadora mexicana.

Sobre el armado del plantel que tendrá Atlas en el Apertura 2022, con jugadoras que llegaron como refuerzo, dígase Arlett Tovar, Sabrina Munguía, Magalí Cuadrado, Norma Palafox y Tania Morales, la entrenadora Fabiola Vargas se mostró complacida por el esfuerzo de su directiva.

"Uno tiene que pensar en grande, ganar cada torneo y nosotros queremos ser ese equipo competitivo. Hay que entender que es un nuevo proceso, una nueva estructura en el plantel, han llegado jugadoras que se integran al mismo con una buena actitud, pero tenemos que ir construyendo la nueva idea de juego, además de desarrollar a las jóvenes, formarlas, impulsarlas, que tengan fogueo y minutos y que crezcan con las más maduras", comentó.

OF