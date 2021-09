Notablemente inconforme después de la derrota en el Clásico Tapatío contra Chivas, Fernando Samayoa, entrenador de Atlas femenil, no tuvo problema para reclamar por la marcación del penal con el que Guadalajara terminó por llevarse el triunfo ante su equipo.

“La jugada (del penal) me deja insatisfecho, casi nunca hablo del arbitraje, pero es difícil cuando vienen situaciones de estas. Ya son muchos partidos en donde he visto al arbitraje complicado, difícil, en jugadas que van al marcador y me molesta porque ni de cerca era penal”.

“No fuimos contundentes, también debemos ser autocríticos: travesaños, cabezazos. Hay cosas que dejamos de hacer y fue un partido parejo, pero hoy la diferencia la marca el árbitro”, comentó al finalizar el encuentro.

Samayoa reconoció que esta no es la primera vez que sucede algo así en contra de su equipo en este torneo, y aseguró que las silbantes de la Liga no están creciendo al nivel que lo están haciendo los equipos y las jugadoras.

