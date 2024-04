Atlas entrena bajo el ojo directivo

Las cosas no van muy bien en el Atlas, el fracaso está a punto de fraguarse y aunque hay una mínima luz de esperanza, saben que es más que complicado ingresar al Play In de la Liga MX. Sin embargo, por apoyo por parte de la directiva no queda y este miércoles, los rojinegros realizaron su entrenamiento habitual bajo la mirada de los altos mandos del club.

Pero no tan altos esos mandos, ya que solamente acudieron Eduardo Herrera y Álvaro Lebois , ambos directores deportivos, esto ante la ausencia de José Riestra, quien se encuentra en España, colaborando con el Sporting de Gijón, equipo que también es propiedad de Grupo Orlegi y que busca su ascenso a la Primera División de aquel país.

Durante la práctica, Atlas finalmente realizó entrenamientos enfocados a la inferioridad numérica, así como definición frente al marco, esto visto en los pocos minutos a los que se tiene acceso en la Academia AGA en Zapopan. Aquí, el técnico Beñat San José busca el remplazo de Anderson Santamaría, suspendido para el duelo ante Toluca del próximo domingo.

Mientras tanto, Eduardo "Mudo" Aguirre sabe que aunque luce complicado, Atlas luchará hasta el último suspiro por meterse a la siguiente ronda del Clausura 2024.

“Mientras haya posibilidades, hay que pelear por todo. Sabemos que tenemos grandes rivales y creo que lo hemos demostrado con estos rivales que podemos sacar puntos. Igual nos favorece por el tema de la porcentual, tenemos que hacer los puntos posibles. No es lo mismo terminar con diez puntos que terminar con veintidós. Sacar los puntos que nos quedan y mientras se pueda matemáticamente, hay que pelear por todo”, comentó el delantero mexicano.

