De cara al Clásico Tapatío, el defensa central del Atlas, Matheus Doria, aseguró que ante Chivas deberán cerrar bien el campeonato, ya que no están para regalar nada, aunque ya no compitan por la clasificación. Les queda un compromiso importante.

"Para nosotros aún no acaba el torneo, queda un partido importante. Se necesitan mejorar muchas cosas. Tenemos equipo para estar dentro de los primeros ocho y conseguir cosas importantes. Hubo juegos en los que jugamos bien y, si hablamos de merecimiento, no se reflejó en puntos. Los tres puntos son lo más importante. Debemos cerrar bien contra Chivas. Es un partido bonito, con nuestra gente. Podemos terminar bien y, con esa buena sensación, volver con todo a la pretemporada, porque no estamos para regalar nada", señaló.

De igual manera, enfatizó que no quedaron fuera de la Liguilla del futbol mexicano por falta de compromiso o ganas, y aseguró que les duele quedar eliminados en esta instancia del campeonato.

"No siento que sea por falta de hue… Venimos todos los días a dejar todo. Somos un equipo joven y hay cosas que mejorar. Nadie se quiere ir de vacaciones antes; queríamos estar jugando. Queda un mes de torneo. Eso nos duele. El lunes me tengo que operar la nariz en Tijuana. Quisiera estar jugando, no estar sentado 15 días en recuperación. Es lo que sucede en la vida del jugador: tomarlo como una lesión, mejorar algo para aportar un granito de arena a tu mejor versión. No podemos quedarnos en esa situación creyendo que está bien. Todos los valores tienen eso. Por falta de compromiso y ganas no fue. Hay que ser autocríticos, irnos de vacaciones sabiendo que debemos regresar mejor y hacer un mejor torneo ", agregó.

Al final, recordó la importancia de ganarle al rival odiado de la ciudad, evocando cómo vivía estos partidos desde niño en su país, y subrayó que, sin importar el contexto, el juego se tiene que ganar.

"Uno siente que el clásico es lo más importante de la ciudad. Se ve que la gente está con sus playeras, y eso es lo que nos mueve. Es lo lindo del futbol, la rivalidad dentro de la cancha. Cuando éramos jóvenes y llegábamos a la escuela y decíamos que ganaba nuestro equipo, eso era lo lindo. Sea una final o un partido amistoso, siempre queremos ganar", concluyó.

