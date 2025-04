La Selección Mexicana vive un buen momento bajo las órdenes de Javier Aguirre. Rumbo a la Copa del Mundo 2026, sus principales delanteros viven un buen momento instalados en el futbol europeo como Santiago Giménez y Raúl Jiménez. Sin embargo, el máximo goleador del Tri, Javier 'Chicharito' Hernández, sueña con ganarse un lugar en la convocatoria.

En entrevista con Récord, el delantero de las Chivas fue cuestionado sobre el deseo de jugar el próximo Mundial y reconoció que "sí, como quedar campeón en cualquier torneo que juegue, hacerlo de la mejor manera en cualquier partido y situación en la que esté. Siempre le tiro a lo más alto, no me da miedo. Es lo que siempre me han enseñado y por eso pude jugar en los clubes que he jugado y he logrado lo que he logrado".

"Hay un Mundial que está en puerta, mientras sea un jugador activo y no me haya retirado siempre estará en mi cabeza. Soy una persona competitiva y una persona que no le da miedo soñar lo más alto y trabajar para conseguirlo, así que seguiré disfrutando de esta profesión, pero estoy en una situación en la cual creo que todavía puedo dar mucho" agregó.

Finalmente, al hablar de esta nueva era bajo las órdenes del Vasco, Chicharito declaró que "la etapa de Javier ha ido mejorando, va muy bien, acertaron en poner a una persona con tanta sabiduría y jerarquía y luego al lado del Kaiser... entonces creo que lo están haciendo muy bien y pueden mejorar muchísimo".

¿Cuándo fue el último partido de "Chicharito" con la Selección Mexicana?

La última vez que el máximo goleador de la Selección Mexicana defendió la camiseta del Tri en un campo de juego fue el 6 de septiembre de 2019, durante un partido amistoso contra Estados Unidos donde México ganó 3-0 y de hecho, Chicharito anotó el primer gol.

CT