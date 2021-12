Atlas: Que los Rojinegros no salgan en su noche: afición de León

Gente de México, Guadalajara, León y Chicago o Phoenix en Estados Unidos, todos quieren ver la Final. Aficionados luchan por conseguir un boleto, pocos son los que quedarán conformes, ya que se tiene garantizado el lleno en el Nou Camp.

La confianza por su equipo está al tope. La afición de León copará las gradas del Nou Camp la noche de este jueves esperando que se lleven una buena ventaja al partido de vuelta, siempre y cuando los rojinegros no salgan en su noche, ya que a palabras de algunos aficionados que apoyan a La Fiera, los Zorros son un equipo impredecible que tiene a jugadores de peligro como Julio Furch, Julián Quiñones y Aldo Rocha.

“El equipo de león debe aprovechar la localía, debe salir a ganar por dos goles y empatar allá y así quedar campeón. No hay tanta rivalidad con Atlas, León ha hecho bien las cosas, pero hoy vamos a sufrir. El rival es impredecible, es su fortaleza y tiene jugadores de destellos, Julio Furch es un peligro, espero que no salga fino, que gane León y pedimos un buen arbitraje y que no haya cosas hechizas”, dijo Jesús, aficionado de La Fiera.

Por parte de la afición rojinegra, pocos o nulos son los fanáticos al equipo tapatío que se han dejado ver por las afueras e inmediaciones del estadio, y es que se les recomendó que no asistieran con sus playeras alusivas al equipo que defienden a muerte, esto por seguridad y para evitar violencia.

Y como llega a suceder en este tipo de espectáculos masivos, la reventa no está exenta, y varios personajes que ofrecen los boletos en $5 mil pesos el más barato; incluso horas antes del encuentro, en las afueras del inmueble hubo un altercado, ya que un revendedor intentó vender 31 boletos a aficionados del Atlas, sin embargo las entradas eran falsas. Al ver esta situación, fue denunciado y detenido por la policía y los fanáticos rojinegros no quisieron emitir declaraciones.

Será a partir de las 18:00 horas, cuando la locura comience por el Boulevard López Mateos de León, Guanajuato, y es que para evitar incidentes violentos, las autoridades cerrarán las vialidades que llevan al Estadio Nou Camp, en donde cerca de mil agentes resguardarán a los asistentes.

