Eufórico, con ganas de irse a festejar y con respuestas irónicas, así se fue Diego Martín Cocca tras ganar la serie del Clásico Tapatío de los Cuartos de Final del Clausura 2022, y es que el técnico del Atlas se mostró contento por los regresos de sus futbolistas lesionados, pero sin dejar de hacer alusión a lo superior que fue su equipo sobre Chivas, incluso se dio tiempo de pedir que su afición le “eche” carrilla a los rojiblancos.

“Gracias a Dios, esos son los problemas que quiero tener, volvió Diego, no tuve a Santa, de la defensa titular del título, no jugó Barbosa y se fue Angulo, de cuatro quedaron dos y fue la mejor defensa y ahora no estuvo Santa, es una realidad, este equipo tiene trabajo, idea y personalidad, tiene identidad, yo estoy feliz, ganas de ir a celebrar, que toda la gente de Atlas esté contenta, que le echen carrilla a la gente de Chivas”, dijo Diego Cocca.

LEE TAMBIÉN: Atlas elimina a Chivas y avanza a Semifinales

Enfatizó que su equipo hizo un gran torneo pese a todas las vicisitudes por las que atravesó Atlas a lo largo del torneo, desde lesiones, expulsiones y temas de COVID, sin olvidar la violencia que se presentó en Querétaro, sin embargo el sueño de volver a ser campeones sigue más latente que nunca.

“En lo que va del torneo, entre lesiones, expulsiones, COVID, el problema que pasó en Querétaro, hemos pasado muchas cosas, pero cuando el grupo está fuerte, se sobrepone a lo que venga, está clarísimo y demostrado que somos fuertes, demostramos que no tenemos campeonitis, que no nos conformaos, que vamos por más, terminamos terceros en la tabla, los hechos hablan por sí solos”, comentó.

JL