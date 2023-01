A pesar de que se pospuso el duelo ante los Diablos Rojos del Toluca que se jugará este sábado debido a las malas condiciones del terreno de juego del Estadio Jalisco, el partido de la Jornada 2 ante Mazatlán en el recinto tapatío sigue en pie y se tiene confirmado que se disputará este jueves 12 de enero, como se tiene programado.

Además, el presidente rojinegro, José Riestra, informó que el partido ante los choriceros, correspondiente a la Jornada 1 se disputará en el Estadio Jalisco el próximo 1 de febrero, con la esperanza de que la cancha esté en mejores condiciones, aunque sabe que no estará al 100 por ciento.

“Sí se tarda en tomar la decisión, porque queríamos esperar hasta el último momento, se hizo una siembra, dentro de la cancha, es una cancha que tiene mucho tiempo, los tiempos no han jugado”, explicó Riestra.

Sobre los motivos por los cuales la cancha está en esas condiciones, el directivo señaló que “creo que en término de los cancheros, han hecho un trabajo de 24/7 por poder recuperar la cancha, pero hubo una serie de sucesos en los últimos meses para tener la cancha como la tenemos. Primero unos conciertos, después la Copa Sky que no dio ese tiempo suficiente para recuperar la cancha, incluso se reprogramó la final, se movió al Estadio Akron, lamentablemente no se tuvo el resultado que queríamos, hubo una evaluación de la Liga y se determinó que la cancha no estaba en condiciones”, confirmó.

Finalmente, Riestra sabe que se avecina una sanción económica por parte de la Comisión Disciplinaria, esto debido a que faltaron al reglamento de mantener en buenas condiciones las canchas en donde se disputan los partidos como local de cada equipo.

OA