El Bicampeonato de los rojinegros del Atlas no ha pasado desapercibido, pues este día el Gobierno del Estado de Jalisco le entregó un reconocimiento a los Zorros por su labor destacada dentro de la Liga MX.

Con el Palacio de Gobierno como testigo, los Zorros fueron condecorados por la conquista de dos Ligas MX y por haber obtenido el Campeón de Campeones del último año futbolístico, algo que cambió la historia de un club que tenía 70 años sin coronarse como campeón.

Al respecto de esta situación directivos como Alejandro Irarragorri, líder de Grupo Orlegi, agradecieron el reconocimiento, y aunque fue cuestionado por la ausencia de jugadores rojinegros en la Selección Mexicana, el mandamás de los Zorros evitó emitir alguna crítica hacia el “Tri”.

“Yo estoy muy alejado de la Selección, nunca he estado cerca, no conozco las entrañas, no sé qué está pasando y sería muy injusto de mi parte, entonces mi opinión es igual de válida que la de cualquier aficionado, no tiene una valía mayor porque no conozco el proceso, no estoy cerca ni me interesa estarlo. Lo que sí me interesa es construir a través del futbol, para nuestra afición y sus regiones, valor en todos los sentidos”, comentó el dirigente.

A diferencia de lo que ocurre en Selección Nacional, donde Atlas se ha ausentado de las últimas convocatorias de Gerardo Martino, este día la Liga MX convocó a siete jugadores de los Zorros para el Juego de Estrellas contra la MLS.

JL