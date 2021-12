En días pasados, el mediocampista mexicano del Betis, Andrés Guardado, llegó a un entrenamiento del equipo español en el que milita portando con orgullo una playera del Atlas, y presumió que su afición por los rojinegros es algo que conservará por siempre. Por eso, luego de que el equipo se coronara campeón al vencer a León en la final del Torneo Apertura 2021, explicó la pasión que siente por los zorros. Y en redes sociales comenzó a circular un video que así lo confirma.

Guardado había revelado que la noche del domingo, cuando Atlas se coronó campeón, fue perfecta, que lloró por la emoción de verlos ganar el título. Comentó que se desveló para el partido, pues comenzó durante la madrugada en España, y que trató de no hacer ruido para despertar a sus hijos, que en ese momento dormían.

En el video que fue publicado por su esposa, Sandra de la Vega, en redes sociales, se aprecia en medio de la oscuridad el momento en que el tapatío ve en la pantalla de una tablet al argentino Julio Furch cobrar el penalti que les hizo ganar el partido.

Guardado no puede contener la emoción y rompe en llanto.

En una entrevista para ESPN, Guardado explicó lo que pasó.

"Lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable no ponerme a llorar. Literal me puse a llorar, me da un poco de vergüenza esto, pero es que era inevitable".

En el video, se escucha que su esposa le dice: "Ya viste a tu Atlas campeón", y luego él cierra con la frase "Qué chingón".

El domingo 12 de diciembre Atlas venció en penales a León y rompió así una racha de 70 años sin título de Liga.

OF