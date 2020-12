Atlas: Julio Furch no se compromete a ser goleador

Trabajar día a día, tanto en entrenamientos, como en partidos, es el compromiso de Julio César Furch con los rojinegros del Atlas, no tanto el ser el goleador, mucho menos a una cantidad específica de goles durante el Torneo Guard1anes 2021.

El ex delantero de Santos Laguna hizo cinco goles en los 18 compromisos que disputó durante el semestre pasado, esto gracias a que su equipo avanzó a repechaje, sin embargo su promedio goleador con los laguneros en el Guard1anes 2020 estuvo por debajo de lo esperado.

"El compromiso es mayor y de demostrar de lo que es capaz, nunca me comprometo a cierta cantidad de goles, yo quiero hacer la mayor cantidad que pueda, pero trato de trabajar para el bien del equipo, es lo que más me interesa, tal vez en los últimos dos torneos no metí tantos goles como quisiera, pero sí repetir los torneos en donde más hice goles", indicó el delantero argentino.

Durante el 2021, Julio Furch apunta a lo más alto con el Atlas, tanto en lo individual, como en lo colectivo, en donde espera llevar a su equipo a abandonar la zona baja de la tabla de cocientes y por consiguiente, clasificar a la Liguilla de manera directa.

"El primer reto es armar un buen equipo, prepararnos bien físicamente, después sacar a Atlas de la zona de descenso y que al final estemos en otro sitio en la tabla. Después el torneo te va llevando y si el arranque es bueno, luego el torneo se hace a tu favor, ojalá luego estemos hablando de muchas alegrías", apuntó.

OF