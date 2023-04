Hoy en día, el delantero colombiano Julián Quiñones es el hombre más importante que tiene Atlas en su plantel, pieza clave en la obtención de dos títulos de Liga y uno de Campeón de Campeones, además en este momento pelea por el título de goleo individual a una jornada de que termine el torneo regular. Todo esto, sumado al buen momento físico y futbolístico que vive, hace que para Atlas se vuelva difícil retenerlo ante las ofertas que pueden llegarle.

Así lo expresó el presidente del cuadro rojinegro, José Riestra López en charla con 34 aficionados de 100 que fueron invitados que cuentan con su abono y que este jueves tuvieron la oportunidad de charlar con el directivo en un mano a mano llevado a cabo en el Estadio Jalisco.

“Esta institución, no creas que estaban muy convencidos todos de que llegara Julián, y platicamos con él y lo hablamos y venía Julián de haber pasado un mal momento en Tigres y no venía en su mejor etapa como futbolista. Y había mucha gente que aunque no creas, decía que por qué llegó Julián. Y después de un tiempo, estamos convencidos de por qué trajimos a Julián y obviamente nos encantaría el poder tener a Julián el mayor tiempo posible, pero también entendemos que en el momento que vive y la situación que tiene, pueden llegar cosas que para él son muy difíciles decir que no, y también para nosotros, como institución, pensando en mediano y largo plazo”, dijo el mandamás de los Zorros.

Quiñones suma 12 goles en el presente Clausura 2023 y está a dos del líder de goleo Henry Martín del América a una jornada de finalizar la temporada. En cuanto a sus rivales, Atlas visitará a Atlético San Luis y América a FC Juárez, de ahí que ambos delanteros tengan posibilidades de marcar.

En recesos pasados, sobre todo para el del invierno pasado, se especuló que Julián pudiera dejar la Academia para emigrar al futbol italiano, al español o incluso al Leeds United de Inglaterra. También se habló que Tigres lo quería de vuelta o que América podría hacerse de sus servicios, todos fueron casos aislados y nunca se concretó nada.

