Jairo Torres emigró oficialmente al futbol de la MLS para formar parte del Chicago Fire y lo hizo después de cumplir su más grande sueño: ser campeón con el Atlas, el club de su vida.

Ya en tierras estadounidenses, Jairo Torres concedió su primer entrevista tras su arribo al club de Chicago y confiado en sí mismo aseguró que llega sintiéndose líder y con las ganas de dar su mejor versión dentro del campo para poder emigrar al futbol europeo.

"Di un paso muy importante cuando fui campeón con Atlas, eso me abrió la mente y dije 'quiero más'. Se dio la oportunidad del Fire y vine acá porque sentí desde el principio la confianza en mí, esas ganas de que querían que estuviera aquí. Atlas me dio esa madurez para levantar la mano y decir 'aquí estoy, soy un líder', vengo a aportar. A veces piensan que lo dices porque estás sobrado, pero es estar seguro de lo que haces", confesó.

"Me gustaría dar el paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en la Premier, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien acá", añadió el exrojinegro.

También se le cuestionó sobre la posibilidad de ser llamado por Gerardo "Tata" Martino de cara al Mundial de 2022 y Jairo se mostró mesurado, señalando que dará todo de sí para que su juego sea el que lo avale y no sus palabras.

"Pasé por las inferiores de selección y a quién no le gustaría ir al Mundial. Para eso trabajo, no me gusta decir que quiero ir a la selección. Simplemente trabajo y si me voltean a ver, genial. El Mundial está a las puertas y por qué no hacer buenas actuaciones y subirme al Mundial", dijo.

Jairo Torres podría debutar con el Chicago Fire el próximo 7 de mayo cuando se enfrenten de visita ante el Atlanta United del también mexicano Gonzalo Pineda.

JL