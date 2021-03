Según Diego Cocca, el futbol ya la debía un resultado así al Atlas. El equipo Rojinegro ganó con autoridad y eso lo deja muy feliz: "Era un juego muy difícil por el tema de la porcentual, San Luis es el equipo que está más cerca de nosotros, salíamos con esa presión, no nos servía ni el empate, pero el juego me deja contento, ganamos un buen partido a pesar de la presión, de los nervios, y se hicieron tres goles, nos anularon uno; ojalá que sigamos sumando para seguir creciendo. Estamos encontrando una identidad y una manera de jugar".

Sabía que del partido de ayer en la tarde se encontraría con algo positivo: "Estaba convencido de que podíamos ganar, porque los jugadores me lo demuestran en los partidos".

"Había semanas en que éramos mejor que los rivales, sólo faltaba reflejarlo en el marcador. En este juego generamos más situaciones que el San Luis y contra Toluca generamos cinco o seis. Hoy todos pensamos en el equipo, no importa quien haga el gol".

No sabe si se salvará de pagar la multa por quedar en el último sitio de los cocientes: "No tengo una bola de cristal, no sé si vamos a evitar quedar último en la porcentual. El futuro es el juego que viene, y lo que viene es Juárez. La gente de Atlas debe de estar orgullosa y luego seguirá Juárez. Lo demás no lo veo".

Leonel Rocco, técnico del Atlético San Luis, por su parte, dijo que: "No salió nada, hay que masticar la bronca", pero no le pone excusas a la derrota que sufrieron ante el Atlas:

"En este juego no nos salió nada, hubo un justo ganador que fue el Atlas, pero no hay mucho que lamentar porque tenemos que jugar ahora con Toluca, hay que masticar la bronca, los puntos perdidos que siempre duelen. Lo más importante es lo que viene".

No le interesó saber que era un duelo entre los últimos de la tabla de cocientes: "Nosotros no miramos la tabla porcentual. Nosotros buscamos la Liguilla".

"Bajamos puestos en la tabla de clasificación, y eso es lo que nos interesa, queda medio torneo, seguimos en el camino, porque hay días en el que no se da nada. No hay una explicación para esta falsa presentación. Debeos de ver hacia adelante".

En el análisis del juego, reiteró: "No fuimos conservadores, sólo no salió nada de lo que pretendíamos, las cosas no se dieron, el rival hizo un buen juego. Somos el equipo más goleador, tratamos de ser lineales y no funcionó, a veces sale, a veces no".

