Atlas: Fiesta en el Jalisco, los Zorros levantan el trofeo 

Los acordes de "We are the Champions" de la agrupación inglesa Queen sonaron, no podía faltar y las miles de gargantas presentes en el Monumental Estadio Jalisco los entonaron en coro, el éxtasis había llegado. Atlas es campeón y se debía presumir.

Le siguió El Murguero y la fiesta siguió, los rojinegros ya tenían el trofeo de Campeones del Apertura 2021, alzado por el capitán Aldo Rocha y los fuegos pirotécnicos aparecieron, haciendo todavía más vistosa la imagen que quedará grabada en la mente, en los corazones y en los celulares de los más de 47 mil aficionados que seguían en sus asientos, con llanto en los ojos y con el orgullo en el pecho de saberse los campeones.

No podía faltar la tradicional vuelta olímpica, había que presumir al nuevo miembro de la familia, el trofeo que le hará compañía al que está en el Atlas Colomos desde 1951.

JL