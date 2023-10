La historia de Atlas, uno de los equipos más emblemáticos del futbol mexicano, es una narrativa de evolución y cambio constante que ha dejado huella en el deporte nacional. Fundado en 1916, Atlas ha experimentado una serie de transformaciones a lo largo de los años que han definido su identidad y su presencia en el futbol mexicano.

Los primeros años de Atlas se caracterizaron por su modestia y pasión por el juego. Su primera casa, el Club Atlas Paradero en Tlaquepaque, presenció los primeros pasos de este equipo. Sin embargo, la verdadera evolución comenzó con la llegada de nuevas construcciones, como los Clubes de Chapalita, Colomos, Country y CECAF.

El Club Colomos se convirtió en la casa de Atlas desde 1985 hasta 2015, años en los que el equipo vivió momentos memorables y desafíos igualmente importantes. Pero uno de los cambios más significativos ocurrió con la venta del equipo a Grupo Salinas, que llevó a Atlas a mudarse a La Madriguera, su hogar desde 2013 hasta 2023.

Con el tiempo, Atlas cambió de manos nuevamente, esta vez con Grupo Orlegi, lo que marcó una nueva era para el equipo. Dejando atrás La Madriguera, Atlas se instaló en sus impresionantes nuevas instalaciones en la Academia AGA, marcando una transición que redefinirá al equipo en múltiples aspectos.

Atlas, llevando consigo en los años más recientes la bandera de la "Transformación", pasó de ser uno de los equipos menos destacados con resultados mediocres a convertirse en uno de los tres equipos bicampeones en la historia de los torneos cortos bajo la dirección de Grupo Orlegi y el estratega Diego Cocca.

El uniforme rojinegro, una parte fundamental de la identidad de Atlas, también ha evolucionado. Pasando de un estampado por mitad a uno en diagonal, el equipo ha demostrado que está dispuesto a adaptarse a las tendencias actuales sin perder su esencia.

Uno de los cambios más notorios en la historia reciente de Atlas es su relación con la Selección mexicana. En el pasado, Atlas fue una cantera constante de talento para el Tricolor, con jugadores como Rafael Márquez, Oswaldo Sánchez, Pável Pardo, Jared Borgetti, Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno, Miguel Zepeda, Mario Méndez y Andrés Guardado, quienes eran habituales en las convocatorias nacionales. Sin embargo, esta dinámica cambió y, a pesar de los logros recientes, los jugadores de Atlas rara vez son convocados al Tri.

Atlas ha sido un equipo en constante evolución y cambio a lo largo de su historia. Desde sus humildes comienzos hasta su actual etapa de transformación, el equipo ha dejado una marca perdurable en el futbol mexicano, demostrando que está dispuesto a adaptarse y crecer para alcanzar nuevos horizontes en el deporte.

Las transformaciones más significativas en torno al Atlas FC

Eran coleros generales; hoy pelean por ingresar a la Liguilla constantemente.

Descendieron tres veces; hoy ya presumen tres títulos y un campeón de campeones.

Ya disputaron la Concacaf Liga de Campeones.

Pasaron de entrenar en el Paradero, Colomos, Chapalita, Country, a tener sus instalaciones en La Madriguera.

Dejaron de pagar rentas en La Madriguera, CECAF y Rubén Darío para mudarse a La Academia AGA.

Pasó de manos de más de 120 socios, a propietarios como Grupo Salinas y ahora Grupo Orlegi.

Su esquema de trabajo cambió, de tener jugadores longevos y experimentados, a generar sus propios jugadores que salen a otros clubes generando mayores ingresos.

La Academia AGA

Las nuevas instalaciones

450 millones de pesos de inversión

6.6 hectáreas de terreno

Gimnasio

Comedor

Departamento de Ciencias Aplicadas al -Deporte

Departamento de Neurociencias

Oficinas administrativas

Centro de Formación

4 canchas de pasto natural

2 canchas de pasto sintético

Casa Club para 20 jugadoras

Gimnasio y rehabilitación para mujeres

Casa club para 36 jugadores varonil

Sede del Colegio Orlegi

Capilla

Lavandería

Tienda oficial del Club

Se cuenta con un gimnasio para cumplir las necesidades de jugadores. IMAGO7

Existen espacios de esparcimiento para los miembros del club. IMAGO7

Un cambio que se ve y se siente

José Riestra, presidente del Atlas FC, compartió su entusiasmo sobre el rumbo que ha tomado el equipo en una reciente declaración. Riestra afirmó que el proyecto de transformación del club ha progresado con éxito y ha evolucionado de manera significativa. Lo describió como un cambio que ahora se denomina “confirmación”, destacando la satisfacción con los resultados obtenidos.

“Se siente un gran orgullo, yo creo que al final me toca encabezar, pero hay muchísima gente atrás, somos más de 165 colaboradores que tienen eso, una gran pasión, un gran orgullo y como les platicaba en el recorrido, la parte donde nace eso, hay un mural dedicado a donde es la esencia de este grupo, que es a ganar, a generar ese valor en la sociedad y creo que no hay nada mejor que eso y cuando uno piensa en que se está trabajando en el futuro, porque cuando estamos sembrando es para regresar a la sociedad, seguramente muchos de los que hoy estemos aquí no veremos el gran fruto de lo que significan estas instalaciones o lo que va a dar a el futbol mexicano, pero es muchísimo orgullo de poder compartir con toda la gente que hace parte del training, que hace parte de Atlas y este compromiso y cumplirlo, yo creo que esa es la parte que es más difícil de explicar, así se siente”, dijo el presidente de los Zorros.

El reciente lanzamiento de la Academia AGA, que tuvo lugar hace exactamente un mes, marcó un hito importante en esta nueva etapa. Además, el equipo ha cosechado dos títulos recientes y se coronó campeón de campeones. Estos logros son un testimonio del compromiso del club hacia la excelencia y su visión de un futuro exitoso en el mundo del futbol. El presidente Riestra espera que este impulso continúe y que Atlas siga cosechando éxitos en su camino hacia la confirmación de su grandeza.

José Riestra encabeza a un grupo de trabajo que ha hecho cambios radicales en la forma en la que se percibe al Atlas. IMAGO7

