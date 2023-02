No lo hacía con palabras o declaraciones, el jugador del Atlas, Luis Reyes pedía a gritos estar en la convocatoria para Qatar 2022 con Gerardo Martino, sin embargo nunca fue visto con constancia, por lo que el "Hueso" se quedó con esa espinita clavada, tal y como lo hicieron otros de sus compañeros de equipo.

"Cuestionamientos siempre va a haber, no solo yo, Aldo Rocha estuvo en buen momento, pero son decisiones que hay que respetar, yo siempre he sido muy respetuoso, el director técnico de la Selección tiene esa responsabilidad, me quedé con esa espinita de poder demostrar que podía pelear un lugar en el Mundial".

La última convocatoria de Luis Reyes para la Selección Mexicana fue en agosto del año pasado, en donde el Tricolor enfrentó a Paraguay, como parte de su preparación de cara a Qatar 2022. En aquella ocasión no se pudo colar en la lista final.

