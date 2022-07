En el marco de la presentación de una aerolínea como nuevo socio comercial, la directiva del Atlas anunció oficialmente este miércoles, el nombre de sus cuatro refuerzos para el Apertura 2022 en una conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de La Madriguera.

Estos cuatro jugadores son Idekel Domínguez, quien portará el “3” en la espalda, Edison Flores el “10”, el lesionado Mauro Manotas el “11” y el recién llegado de Santos Laguna, Jesús Ocejo el “20”.

En dicha presentación, el peruano Edison Flores agradeció la oportunidad de regresar al futbol mexicano y más con el actual bicampeón, equipo al que, según sus palabras, no les podía decir que no.

“La verdad me motivó, porque México para mí es una linda Liga, muy competitiva y a pesar de estar adaptado a la MLS de donde venía, creo que a un equipo como Atlas que venía de buenos momentos, no se le puede decir que no, entonces aproveché esa oportunidad, quería cambiar de aires y se dio la oportunidad, se pudo dar y ahora estoy aquí, contento y estoy conociendo a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la idea que quiere el entrenador y voy a dar siempre lo mejor, que es lo mínimo que puedo dar por este club”, platicó Edison en su presentación como jugador del Atlas.

JL