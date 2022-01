Hoy miércoles, el técnico de Atlas, Diego Cocca, dijo reveló el reto que tendrá el equipo tras haber sido campeón por primera vez en 70 años: no perder la ambición.

"El primer reto es no perder nuestra identidad, no perder nuestra ambición, nuestra hambre, que el equipo salte a la cancha y que tenga la misma mentalidad de antes de salir campeón, que no es fácil, porque hemos vivido cosas increíbles, confío en mis jugadores, en este crecimiento", dijo Diego Cocca en una conferencia virtual.

Atlas arrancará su andar en el Torneo Clausura 2022 este sábado en casa ante Atlético San Luis, luego de una breve pretemporada y de reprogramar el partido de la primera jornada para tener más días de preparación.

Diego Cocca aseguró que ganar el título de la Liga MX le dio al Atlas la oportunidad elegir mejor a sus refuerzos, y también le permitirá participar en torneos internacionales que serán una ventana para sus jugadores.

"Te da la posibilidad de jugar más torneos internacionales, el Campeón de Campeones, jugar la Concachampions y representar a México, eso también es una vidriera para todos los jugadores que quieran venir, somos el campeón del futbol mexicano y las posibilidades de traer jugadores se ampliaron", declaró.

El equipo rojinegro anunció ayer martes la contratación del defensa argentino Emanuel Aguilera, quien llamó la atención de Cocca por sus experiencia en el futbol mexicano y por ser un "jugador de jerarquía" que ayudará a crecer a los más jóvenes del plantel.

"Hay mucho talento y el talento acompañado de jerarquía, seguramente se va a hacer notar. Aguilera tiene jerarquía, sabe el puesto, lo conoce, creemos que va a estar a la altura de Angulo y que va a poder hacer crecer a los jóvenes", expresó.

Emanuel Aguilera se comprometió a estar con su nuevo equipo tras su recuperación del contagio de COVID-19 para trabajar a la par de sus compañeros, aunque Cocca dijo estar confiado en que llegará en buena forma física por haber realizado la pretemporada con su anterior equipo, el América.

Atlas encarará el Clausura 2022 con el mismo plantel que logró el campeonato excepto la baja del defensa Jesús Angulo, además de la incorporación de Aguilera y de un segundo refuerzo de perfil ofensivo con el que la directiva está en diálogos, adelantó el técnico.

