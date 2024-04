La luz cada vez se ve más tenue, casi apagada. La esperanza de poder acceder al Play In de la Liga MX se esfuma para los rojinegros del Atlas, quienes suman ocho partidos sin conocer la victoria, no presentan un estilo de juego definido, sus futbolistas atraviesan por momentos complicados y no hacen pesar su casa.

Hoy, Atlas presume solo diez unidades en el Clausura 2024, producto de dos triunfos y cuatro empates, por siete descalabros, el más reciente ante Querétaro en casa y ante su gente, que partido a partido pierde la esperanza y la paciencia hacia su equipo.

Son 12 puntos en disputa de aquí al final del campeonato, Atlas está en el lugar 15 y sabiendo que solo clasifican hasta el décimo sitio que hoy es Chivas con 19 puntos, luce cada vez más complicado. Son nueve puntos de diferencia y el fracaso se fragua a cada minuto.

A los Zorros les resta jugar ante Toluca en la fecha 14; Atlético San Luis en la 15; contra Cruz Azul en la 16 y finalmente ante Chivas en el Clásico Tapatío en la Jornada 17, para un cierre de terror para los todavía dirigidos por Beñat San José, quien tiene incierto su futuro al frente de la dirección técnica del equipo de la Academia.

Son 12 puntos ante rivales que luchan por situarse en los primeros lugares, con un Toluca instalado dentro de los tres mejores equipos del torneo y con Tiago Volpi como estandarte y goleador a pesar de ser portero; ante un Atlético San Luis que salvó la multa y pretende meterse al Play In, aunque solo tiene 13 puntos, pero su esperanza vive; Cruz Azul, al igual que Toluca, es uno de los mejores equipos y busca meterse a la Liguilla de manera directa.

Caso aparte lo que sucederá en la Fecha 17, cuando Atlas y Chivas se vean las caras en el Clásico Tapatío, en la última jornada y si todo marcha como hasta ahora, podría ser el Guadalajara el que le ponga el último clavo al ataúd a unos rojinegros que se murieron de nada en este certamen.

Lo que les resta al Atlas

Jornada 14 Toluca vs Atlas Estadio Nemesio Díez

Jornada 15 Atlas vs San Luis Estadio Jalisco

Jornada 16 Cruz Azul vs Atlas Estadio Ciudad de los Deportes

Jornada 17 Atlas vs Guadalajara Estadio Jalisco

MF