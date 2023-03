En 15 días, los rojinegros del Atlas sostendrán la cantidad de cinco partidos, por lo cual el director técnico Benjamín Mora sabe de lo ajetreado que será el calendario para sus dirigidos, y es que entre Liga y Concachampions, no tendrán tregua.

El 1 de abril, el Clásico Tapatío; el 4 de abril el juego ante Philadelphia Union en la Concachampions allá en Pensilvania; el domingo 9 de abril se medirá ante FC Juárez; el miércoles 12 de abril recibe al Philadelphia en el Estadio Jalisco; mientras que el 15 de abril volverá a casa ahora para enfrentar al campeón Pachuca.

“Es una verdad. Tenemos un calendario apretado que hemos planificado las necesidades particulares que se nos presentan. Lo que siempre he comentado es que hacer planes a futuro en una línea que no sabemos cómo se va a presentar es ambiguo. Vamos partido a partido. Pensando en el Clásico y después a jugar los detalles a lo que representa Concachampions tan importante y Filadelfia que tenemos mucho ánimo. El equipo está decidido y convencido de que no podemos dejar ir las oportunidades porque no vuelven así que mentalmente en el mismo camino”, dijo el timonel rojinegro.

Benji Mora recalcó que para este partido ante Guadalajara ya podrá contar con Mauro Manotas, quien se ha convertido en jugador elegible y podría ir a la banca. Además espera ya poder contar con sus jugadores seleccionados para trabajar a partir de este jueves en el Coloso de la Calzada Independencia.

“Hemos acompañado su proceso (de Manotas). Para que pueda estar con confianza y desde lo físico lo táctico está a punto y está bien, con confianza. Tiene demasiadas habilidades y seguramente lo tendremos en cuenta para que nos ayude. Está dentro de los elegibles y veremos en qué momento echar mano de él. Hemos tenido contacto y seguimiento con los jugadores de selección. Llegarán el día de hoy y estarán disponibles. Elegibles para participar”, dijo.

