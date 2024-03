Atlas: Beñat San José se escuda en el arbitraje tras goleada en contra

Escudado en el polémico penal señalado por una mano de Diego Valdés, y echando la culpa de la goleada a jugar con un hombre menos por la expulsión de Anderson Santamaría, en una clara falta de autocrítica, el director técnico del Atlas, el español Beñat San José reconoció el esfuerzo de sus jugadores a pesar de haber perdido 5-1 frente al América.

“El vestuario obviamente está dolido, también dolido por la expulsión, porque antes había habido una mano. En mi opinión, no deberían permitir que se pueda controlar con la mano dentro del área. Y había empezado toda la jugada, y no solo era una jugada en la que no había venido el gol, sino también la expulsión”, dijo el timonel ibérico de los Zorros.

En los últimos cinco partidos, Atlas no le pudo ganar a Mazatlán, Pumas, León, Tigres y América, pero Beñat San José considera que han hecho buenos partidos, al grado de competirles a estos equipos cuando su equipo está en igualdad de circunstancias, de 11 contra 11 en la cancha.

“Es verdad que teníamos una racha en la que no encontrábamos la victoria, algo que el equipo arrastra desde hace tiempo. Tenemos que darle la vuelta a esto; enfrentamos circunstancias complicadas y difíciles, pero hemos demostrado que siempre que hemos estado 11 contra 11 somos un equipo competitivo. Si no conseguimos la victoria, estamos cerca de lograrlo. Buscaremos que los partidos se desarrollen completos, porque de 10 partidos, en cinco hemos terminado siempre en inferioridad y así es muy difícil. Claro que tenemos que revertir la situación, pero lo haremos con el mismo estilo que venimos mostrando. Hoy fue una noche difícil”, comentó.