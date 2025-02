Después de caer en la parte final del partido ante Atlas, el auxiliar técnico de Puebla, Germán Lanaro, arremetió contra el arbitraje y aseguró que se fueron con molestia, ya que el gol del equipo rojinegro llegó un minuto después del tiempo agregado.

“Bueno, respecto a lo primero, sí, obviamente que cuando el árbitro adiciona ocho minutos y te hacen el gol a los nueve, es difícil. No quiero hablar de los árbitros, no lo hicimos la semana pasada, pero la verdad que él vino, el señor Luis Quintero creo que es, nos dijo que había adicionado un minuto más, nosotros, bueno, nunca nos avisaron nada, entonces es normal que, si pasaron los ocho minutos y te hacen el gol al nueve, imagino que lo harían todo el enojo, es normal. La verdad que no lo entiendo”, señaló.

De igual manera, enfatizó su molestia con el arbitraje, asegurando que el gol del Atlas llegó después del tiempo añadido, por lo que la derrota duele aún más, ya que dejaron ir puntos en un momento crucial de la pelea por cosas importantes.

“Si decimos ocho minutos, son ocho minutos, no sé si son exagerados o no, pero sí, obviamente que te hagan el gol pasando un minuto, el tiempo añadido, me parece que no está bueno. Sobre todo, como decís vos, en una situación que estamos todos peleando estas cosas importantes y todos los puntos.

SV