UTS Guadalajara: Sábado vespertino de gran intensidad

Las actividades de este sábado en el UTS Guadalajara dieron comienzo con un intenso turno vespertino en el que se disputaron partidos emocionantes bajo un inclemente sol. Prácticamente, dichos encuentros definieron a algunos de los jugadores que estarán en las Semifinales del torneo, las cuales se disputarán el día de mañana.

Desde muy temprana hora, la afición tapatía se hizo presente en las gradas del estadio. A pesar de que se avecinaba una jornada sumamente demandante, el público respondió de gran manera y apoyó a sus favoritos dejando el aliento.

La acción se abrió paso con el duelo entre “The Wall” David Goffin y “Menimal” Jakub Mensik, ambos necesitaban una victoria a como diera lugar para mantenerse con vida en la competencia. Finalmente, fue Goffin quien se impuso por 3-0, en un cotejo que fue cuesta arriba para el checo Mensik, mismo que estuvo cerca de ganar un cuarto, pero dejó escapar la ventaja para cederle la victoria al belga.

En el segundo compromiso del día, “Manna” Adrian Mannarino no tuvo piedad ante “Fogna” Fabio Fognini al sacarle hasta trece puntos de diferencia en un cuarto y dejarlo sin capacidad de reacción para quedarse con el triunfo por 3-0. A diferencia del viernes, el italiano sufrió para adaptarse a la cancha.

En uno de los partidos más emocionantes del UTS, hasta el momento, lo protagonizaron “Il Gladiatore” Flavio Cobolli y Tomas Machac “The Air Machete”, los cuales terminaron empatados 2-2, por lo que fue necesario usar, por primera vez en Guadalajara, la muerte súbita. En dicha instancia, Machac tuvo una contestación agresiva para salir como el gran vencedor y convertirse en el primer semifinalista.

En este juego, la afición vivió a flor de piel el desenlace. Al borde de sus asientos, celebraban cada punto ganado de los dos jugadores, pero era Cobolli quien tenía el mayor respaldo porque el italiano se ha ganado el corazón de los tapatíos.

Y en el último juego del turno vespertino, Casper "The Ice Man" Ruud no tuvo problema alguno para vencer al galo Richard "The Virtuoso" Gasquet 3-0, con un dominio amplio de las acciones y una conexión con la afición tapatía que ayudó a que la sonrisa del noruego apareciera porque su boleto a la siguiente fase ya se aseguró.

SV