El delantero mexicano, Santiago Giménez, marcó su segundo gol en la Serie A vistiendo la camiseta del Milán. El jugador aseguró que lo conseguido en el inicio de su etapa con el cuadro Rossonero es un sueño increíble, pues se siente respaldado por la afición y sus compañeros de equipo.

“Es un sueño increíble, la realidad es que hay que estar listos para, nosotros como nueve, hay jugadores de mucha calidad y por ahí las oportunidades no llegan, pero sabes que, en una, no sé, Leao, se quita dos y te puede dar el pase, Joao Félix también, entonces hay que estar listos y preparados para empujarla o definir bien”, señaló.

De igual manera, destacó el respaldo de su entrenador, compañeros y la afición, por lo que la confianza mostrada se ha visto reflejada en la cancha con anotaciones.

“Sí, pero es mucho más bonito cuando lo vives realmente, como bien decías, el profe, mis compañeros, la afición, me han empujado mucho, me han dado mucho poder y eso se refleja también en la cancha, la confianza que me dan”, agregó.

Al final, detalló que el martes es un partido crucial en la búsqueda de la siguiente ronda de la Champions League y enfatizó en que va paso a paso en su nueva etapa con el cuadro italiano.

“Vamos paso a paso, creo que el martes es un partido crucial donde un club como el Milán tiene que pasar de ronda en Champions League, este club crece, entonces vamos a esperar al Feyenoord con todo y a largo plazo nada, entregarme a Dios, entregarme a mi pasión que es el fútbol y veremos qué pasa, veremos hasta dónde puedo llegar”, concluyó.

SV